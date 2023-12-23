Yunan ve Bulgar turistler yılbaşını Edirne'de geçirmeye geliyor Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'ye ilgisi, yılbaşı yaklaştıkça katlandı. Komşu ülkelerden gelen turistler, Edirne'de yılbaşı alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

AA

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yılbaşı öncesi kentteki işletmelerin gerekli hazırlıkları tamamladı.

Bulgar ve Yunan turistler Noel alışverişi için Edirne'ye geldi.

Hristiyan dünyası için önemli olan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu.

Turistler, Noel alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinden gerçekleştiriyor.

Bulgar ve Yunan turistler yılbaşını Edirne'de karşılayacak

Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.

Edirne, turistlerin ilgisinden memnun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi. Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, şöyle konuştu:

Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda grup Edirne'ye geliyor. Otellerimizde yerlerini ayırttılar. Onlar Noel'i 24 Aralık'ta kutluyorlar, aynı şekilde yeni yılı karşılamak isteyenlerin sayısı da bir hayli çok. Yerli turistin yanı sıra yabancı turist sayısının çok olması bizler için faydalı.

Oteller yüzde 100 doldu

Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşıyor, restoranlar dolu. Edirne'ye ciddi miktarda döviz bırakıyorlar. Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz.

"Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih eden turistlerin otellerdeki doluluk oranını artırdığını söyledi. Kentte bereketli bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Pekbaş, şöyle konuştu:

Her yıl olduğu gibi yılbaşı için yakın ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep var. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıkları yaptık. Onların yeni yıla güzel bir şekilde girmeleri elimizden geleni yapacağız. Belli bir oranda yılbaşı talebimiz var. Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor. Edirne esnafı alışveriş için de güzel hazırlık yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)