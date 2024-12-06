Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a taşımacılıkta 'ilave geçiş belgesi'

AA

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret Bakanlıklarının çalışmaları sonucu Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a, uluslararası taşımacılığa katkı sağlayan yeni geçiş belgeleri sunuldu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a, uluslararası taşımacılığa katkı sağlayan "yeni geçiş belgeleri" temin edilerek ulaşımın kesintisiz şekilde devam edeceğini bildiren bir açıklama yaptı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucunda, Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a uluslararası taşımacılığın rahatlıkla sağlanması yönünde adımlar atıldı.

türkiye artık bu ülkeler ile kesintisiz şekilde ulaşım sağlanacak.

MACARİSTAN7A 5 BİN İLAVE BELGE

Macaristan’a 2024 yılı için tahsis edilen 145 bin geçiş belgesinin yanı sıra 5 bin ilave belgenin de dahil olduğu toplam 150 bin belge verildi.

Girişimler sonucu 6 Aralık sabahı itibarıyla ek 5 bin geçiş belgesi taşımacıların kullanımına açıldı. Bu gelişme, Macaristan üzerinden yapılan taşımaların devam etmesine imkan tanıdı.

YUNANİSTAN'LA KOTA YÜKSELDİ VE 1.500 İLAVE BELGE ALINDI

Açıklamada, 30 Ekim'de Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında, iki ülke arasındaki taşımacılığı kolaylaştıracak yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili geçiş belgesi kotası 30 binden 34 bine yükseltildi. Ayrıca, 2024 yılı için 1.500 adet geçici geçiş belgesi daha alındı. Bu sayede, sınır komşumuz Yunanistan ile taşımacılık faaliyetlerinde belge kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması sağlandı. Bu gelişme, özellikle Batı Avrupa’ya taşımaların kesintisiz yapılabilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

RUSYA'YA 10 BİN İLAVE İKİLİ GEÇİŞ BELGESİ

Açıklamada, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2024 yılı için 10 bin adet ilave ikili geçiş belgesi Türk taşımacılarının kullanımına sunularak Türk taşımacılarının Rusya ile ticaret yollarında karşılaştığı sıkıntıları büyük ölçüde giderdiği ve lojistik operasyonlarının daha sorunsuz devam etmesinin sağlandığı vurgulandı.

KAZAKİSTAN'A 1.000 ADET 3. ÜLKE GEÇİŞ BELGESİ

Türk taşımacılık sektörü için bir ilk olan Kazakistan ile yapılan anlaşma kapsamında, 1.000 adet 3. ülke geçiş belgesinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, bu belgeler sayesinde, Türk taşımacılarının Orta Asya’daki ticaret yollarında daha güçlü varlık gösterebileceği, yeni lojistik fırsatlar yaratılmasına olanak tanındığı anlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

Bu gelişmeler, taşımacılık sektörümüzün küresel ölçekteki rekabet gücünü artırırken, uluslararası ticaretteki lojistik ağımızın daha etkin işlemesini sağlamaktadır. Türk taşımacılarının uluslararası sahada daha etkin yer almasına olanak tanıyan bu girişimler, ülkemizin ihracat ve lojistik hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynuyor.

BAKANLARA TEŞEKKÜR