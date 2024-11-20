Yurt dışı ÜFE ekimde aylık ve yıllık bazda yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 yükseldi.

SANAYİNİN İKİ SEKTÖRÜNDE YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTIŞ

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52, imalatta yüzde 30,65 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 28,23, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09, enerjide yüzde 4,74 ve sermaye mallarında yüzde 38,71 artış gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23, imalatta yüzde 0,08 artış olarak hesaplandı.

ALT SANAYİ GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,06, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, enerjide yüzde 3,59 artarken dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,1 ve sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak kayıtlara geçti.