Yurt dışından postayla gelen eşyaya yeni gümrük ayarı

AA

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışından Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine, nakliye giderleri de ilave edilecek.

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

VERGİYE TABİ İTHAL EŞYA İÇİN GÜMRÜK KIYMETİ ESASLARI DEĞİŞTİ

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

NAKLİYE GİDERİ EŞYANIN DEĞERİNE EKLENECEK

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin, ithal eşyanın kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.



