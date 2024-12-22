Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya düşürüldü

AA

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından kargo ile gelen eşya değerinde limiti artırmış ve taşıma giderleri ile birlikte 150 eurodan 30 euroya düşürmüştü. Şimdi de 3 euro navlun bedeline sayıldığı için bu rakam 27 euro oldu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti ile ilgili 2022/9 sayılı yeni bir genelge daha yayınladı.

2 BİN ADET, 500 ADEDE İNDİRİLDİ

Yeni genelgeye göre "I. Beyan" başlıklı bölümünün "1. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (İthalat)" maddesinin 1.3. fıkrasında yer alan "2 bin adet" ibaresi "500 adet" olarak değiştirildi.

Aynı Genelgenin "II. Kıymet tespiti ve vergilendirme" başlıklı bölümü de değiştirildi.

Genelgenin 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlendi.

EŞYANIN BEDELİNE AİT EVRAK YOKSA KIYMETİNİ GÜMRÜK İDARESİ BELİRLİYOR

Yeni genelgede yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti şöyle tarif ediliyor:

Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

"NAKLİYE GİDERİ EŞYANIN KIYMETİNE İLAVE EDİLECEK"

Bu Genelge hükümleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir.

"NAVLUN BEDELİ 3 EURO FİYATA EKLENECEK"

Navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde, ibraz edilen fatura, satış fişi veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgede eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı ile navlun gideri ayrı ayrı gösterilir. Navlun giderinin bu belgelerde ayrı gösterilmediği durumlarda, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir.

Navlun giderinin dahil olmadığı teslim şekillerinde ise, navlun makbuzu ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir.