Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sektörün toplam mevduatı 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin lira, kredi hacmi ise 20 trilyon 184 milyar 358 milyon 915 bin lira oldu.

Buna göre bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 5 trilyon 49 milyar 826 milyon 564 bin lira oldu.

KREDİ DAĞILIMLARI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 615 milyar 399 milyon 227 bin lirası konut, 51 milyar 962 milyon 587 bin lirası taşıt, 1 trilyon 876 milyar 71 milyon 322 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 506 milyar 393 milyon 428 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

TOPLAM KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Eylül ile biten haftada 138 milyar 475 milyon 717 bin lira artarak 20 trilyon 184 milyar 358 milyon 915 bin liraya yükseldi.