AA

Yurt içinde gözler, TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,84 düşüşle 9.311,88 puandan kapandı.

Yeni haftada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve nisan ayına ilişkin cari işlemler dengesi yatırımcıların odağına yerleşti.

FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİSİ

Cari işlemler hesabının ise nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

GELECEK HAFTANIN PARA GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde perşembe konut satış istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararı cuma günü ise konut fiyat endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi takip edilecek.