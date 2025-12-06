Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1 yükselişle 11.007,37 puandan kapandı.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkacak faiz kararı, gündemin odağında yer alacak.

Gelecek hafta çarşamba günü sanayi üretimi, perşembe TCMB faiz kararı, cuma ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

11 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını, 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te internet sitesinden yaptığı paylaşımla açıklayacak.

Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

ENFLASYON

Türkiye'de aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi. Kasımda TÜFE'deki artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

RİSK PRİMİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU ARTIRILDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,5'ten 3,8'e çıkardığını belirtti.

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise değişikliğe gidilmediği, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5350'den tamamladı.



