Yusufeli Barajı ve HES’te tam kapasite test yapıldı Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen mühendislik harikası Yusufeli Barajı ve HES tam kapasite teste tabi tutuldu.

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Haber Merkezi

Yusufeli, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak Yusufeli Barajı ve HES’te tam kapasite test yapıldığını duyurdu.

Baraj havzasındaki su seviyesinin yükselmesiyle bazı eski köy yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolu su altında kalmıştı.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 6 MİLYAR LİRA KATKI

Bugün test yapılan üç farklı ünitedeki toplam 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor.