Zamlı ödemeler hesaplara yatırıldı: Hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlerin bakanlığın öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını belirtti.

Göktaş, çocukların hem sosyal gelişimlerini desteklemek hem de eğitim masraflarını karşılamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programını yürüttüklerini ifade etti.

SED yardımı ile çocukların ailelerinin yanında, kendi sosyal çevrelerinden koparılmadan büyümelerinin sağlandığını ifade etti.

Göktaş, bu sayede çocukların milli ve manevi değerlere sahip, özgüvenli, sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Temmuz ayı destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyuran Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.” ifadelerini kullandı.