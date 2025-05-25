Zirai don destek ödemelerinde detaylar açıklandı

AA

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceğini belirtti.

Tüfenkci, ödemelerin Kurban Bayramı'ndan sonra, ağaç bazlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

İLK SAHA ÇALIŞMALARI MALATYA'DA

Zirai don sonrası başlatılan saha çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ilk saha çalışmalarına ise önümüzdeki hafta Malatya'da başlanacağını kaydetti.

ÖDEMELER AĞAÇ BAŞINA GÖRE

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuna değinen Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik desteklerin, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacağını söyledi.

KURBAN BAYRAMI'NDAN SONRA HESAPLARDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrı, Komisyon çalışmalarının ayrı yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlamasını beklediklerini kaydetti.