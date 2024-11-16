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Zonguldak semt pazarında fiyatların arttığı görüldü

Zonguldak semt pazarında fiyatların arttığı görüldü Zonguldak’ta her hafta çarşamba ve cumartesi günü Soğuksu semtine kurulan halk pazarı bugün de yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyat artışından dolayı ürünlere rağbetin azaldığı tespit edildi.