Zonguldak semt pazarında fiyatların arttığı görüldü

İHA
Yağan şiddetli yağışlar sebze meyve sevkiyatında sorun oluşturunca pazarlarda yoğunluk olsa da artan fiyatlar ürünlere rağbeti azalttı.
Zonguldak’ta halk pazarında fiyatların yüksek olması ürünlere ilgiyi azalttı.
Zonguldak’ta her hafta çarşamba ve cumartesi günü Soğuksu semtine kurulan halk pazarı, bugün de yoğun günlerinden birini yaşadı.
Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.
PAZARDAKİ FİYATLAR
Tezgahlarda; soğan 10 lira, patates 10 lira, domates 60 lira, ıspanak 50 lira, patlıcan 40 lira, biber 100 lira, salatalık 50 lira, marul 20 lira, lahana 20 liradan alıcı buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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