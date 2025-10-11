Abone ol: Google News

Zonguldak'ta eğlence mekanlarına vergi denetimi yapıldı

Zonguldak Defterdarlığı ekipleri, üniversitelerin açılmasıyla birlikte hareketlenen gece hayatına yönelik vergi denetimi gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 16:38
Üniversiteler açıldığında eğlence yerlerinde hareketlilik de arttı.

Zonguldak Defterdarlığı ekipleri, hareketlenen gece hayatını hedef alan denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentte canlı müzik ve eğlence etkinliği düzenleyen bar, kafe ve kulüplerde vergi mevzuatına uygunluk denetimi yaptı.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

İşletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilirken, kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik uyarılarda bulunuldu.

Defterdarlık yetkilileri, benzer denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini bildirdi.

