Zonguldak'ta hamsinin yerini istavrit aldı

İHA
Zonguldak’ta balık tezgahlarında hamsinin yerini alan istavrit 100 liradan satılınca istavrit için vatandaşlar sıraya girdi.
Karadeniz’de palamudun ardından hamsi bolluğu yaşandı.
Vatandaşların rağbet gösterdiği hamsi 100 liradan satıldı.
HAMSİ 250 LİRA
Ancak hamsi avının azalmasıyla birlikte kilosu 250 liraya kadar çıktı.
Hamsinin ardından bu kez de istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı.
İSTAVRİT 70-100 LİRA
Zonguldak’ta balık tezgahlarında hamsinin yerini alan istavritin kilosu 70 ila 100 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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