Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması bugün başladı Sigorta aracıları teklif platformu uygulaması ile birlikte sigorta şirketleri ve sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. Şirket ekranından teklif alınacak ve 10 dakika içinde teklif verilebilecek. Uygulamada, sürücünün onayının alındığı poliçe geçerli olacak.

AA

Zorunlu trafik sigortasında teklif platform uygulaması, araç sahiplerini doğrudan etkiliyor.

İlk kez sigorta yapacaklar ve kaza yapmış riskli basamakta yer alan sürücülere sigorta yapılmamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İki aşamalı yapılacak uygulamada, trafik sigortasında alternatifler sağlanacak.

Bu uygulama ile birlikte trafik sigortasının fiyatının düşmesi hedefleniyor.

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması vardı. Mevcut uygulamada tavan fiyatlardan daha yüksek fiyat verilemiyordu ancak artık daha düşük rakamlarda indirim söz konusu olabilecek.

İlk kez sigorta yapacaklar ve kaza yapmış riskli basamakta yer alan sürücülere teklif vermeyen şirketler de böylece hızlıca takip edilebilecek.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugünden itibaren uygulanmaya geçiyor.

Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak.

17 bin sigorta acentesi platforma üye oldu

Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.

SEDDK'nın platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

Sürücü 10 dakikalık süre içinde teklif alabilecek

İki faza ayrılan teklif alma sürecinde birinci fazda acenteler, halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. 10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.

Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek

Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek.

"Acentenin işi kolaylaşacak"

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, bugün devreye alınacak teklif platformunun, amacına uygun olarak çalışması halinde acentenin işini kolaylaştıracağını belirtti.

3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması sorunu

Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek, şu ilgili verdi:

Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)