Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'ndaki 1382 numaralı sandıkta, sayım işlemi tamamlandı.

OYLARIN 242'SİNİ CHP'NİN ADAYI ALDI

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.

31 MART'TA DA İMAMOĞLU ÇIKMIŞTI

Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.