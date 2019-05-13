taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.093
Euro
6.8633
Altın
1297.4
Borsa
86137.48
Gram Altın
254.557

El freni çekilmeyen araç sokağı birbirine kattı

Çin’de ATM’den para çekmek için aracından inen sürücü, el frenini çekmeyi unutunca, araç cadde üzerindeki dükkânlara çarparak durabildi.

DHA | 13.05.2019 - 16:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Leibo bölgesindeki Donghuan caddesinde, bir sürücünün ATM’den para çekmek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutmasıyla meydana geldi.

EL FİRENİ ÇEKİLMEYEN ARAÇ SOKAĞI FELÇ ETTİ

Caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, el freni çekilmeyen aracın dik yoldan aşağı ilerleyerek bir dükkânın girişine çarptığı görülüyor. Bu sırada dükkân girişinde oturmakta olan iki kişi, aracın kendilerine doğru geldiğini fark ediyor ve hemen farklı yönlere doğru kaçıyor. Ancak dükkâna çarparak durmayan araç bu sefer geri geri ilerleyerek başka bir dükkânın camını kırarak içine giriyor. Tüm bunlar olurken hatasını fark eden sürücü, el frenini çekmek için araca binmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

El freni çekilmeyen araç sokağı birbirine kattı

El freni çekilmeyen araç sokağı birbirine kattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

220
Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

613
İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

491
İstanbul seçimi Twitter'da ikiye böldü

İstanbul seçimi Twitter'da ikiye böldü

395
Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

102
Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

121
Bursa'da suyun altında elektrik üretti

Bursa'da suyun altında elektrik üretti

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir