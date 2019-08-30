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Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinin Nimri köyünde mermerden, 4 metre 26 santimetre uzunluğunda "semah" heykeli yapıldı.

AA | 30.08.2019 - 12:44..
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Karagöz Sanat Evi, Nimri Muhtarlığı ve Nimri Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Nimri Köyü Sanat Projesi" kapsamında heykeltraş Mehmet Aksoy tarafından yapımı tamamlanan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

"KÖYÜMÜZE GELENLERE HOŞ GELDİN DİYOR"

Proje sorumlusu Kenan Öztürk, yaptığı konuşmada, bir sene süren çalışmanın ardından heykelin köye kurulumunun gerçekleştiğini söyledi.

"Burası bir Türkmen köyü. Semah buradaki Türkmen köylerinin bir sembolüdür. Konum olarak burası çok uygun. Heykelin elleri yeryüzünü ve gökyüzünü gösteriyor. Köyümüze gelenlere hoş geldin diyor." diyen Öztürk, bu güzel çalışmadan dolayı heykeltraş Mehmet Aksoy'a teşekkür ettiğini belirtti.

Heykeltraş Aksoy da, semahların yeryüzü ile gökyüzünün bağlantısını simgelediğini aktardı.

Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

"DOĞANIN BİR PARÇASIYIZ"

"Evrenle insan bütünlüğünü savunuyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, şunları kaydetti: "Doğaya, insana duyarlı olalım ve kendimizi bilelim. İnsanız ve doğanın bir parçasıyız. Tüm hikaye bu. Semah heykeli böyle ortaya çıktı. Yapımında başta Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlilerinden Ferit Yazıcı olmak üzere üniversite öğrencilerinin değerli katkıları var."

Heykelin açılışı için düzenlenen törene, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

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