Elazığ’da başıboş köpek saldırısına uğrayan kadın, o anları anlattı

Başıboş köpek problemi, vatandaşın ana gündemi olmaya devam ediyor.

Binlerce vatandaş çözüm beklerken yeni bir başıboş köpek saldırısı yaşandı.

Elazığ'da dün Kırıkkale'de okuyan kızını yolcu etmek için şehirler arası otobüs terminaline giden 3 çocuk annesi Bircan Uğraş, peronların bulunduğu kısımda kurt cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

BACAĞINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI

Bacağından ve kolundan yaralanan kadın, bir vatandaşın köpeği kovalamasının ardından saldırıdan kurtuldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Uğraş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"BACAĞIMDA DERİN YARALAR VAR"

Köpek saldırısında yaralanan Bircan Uğraş, "Terminale kızımı göndermeye gittim. Gittiğimde orada köpek vardı, köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımın iki yerinden ve kolumdan ısırdı. Bacağımda derin yaralar var. Kolumda da aynı şekilde açık yaralar var. Dikiş atılmadı. Sargıyla sarıldı.

"YOKSA BENİ PARAMPARÇA EDERDİ"

Ağrısı çok fazla. Vatandaş yardımıma yetişti. Allah ondan razı olsun. O fırçayla köpeği kovaladı, ondan dolayı köpek üstümden gitti. Yoksa beni paramparça ederdi. Bir sürü vatandaş vardı ama hiçbirisi müdahale edemedi.

"SALDIRI BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ"

Bir tane vatandaş da kemerle bacağımı sardı ki kanama fazla olmasın. Allah ondan da razı olsun. Saldırı bir anda gerçekleşti. Hiç farkına dahi varamadım. Terminalin içerisinde gezdiğini gördüm.

"BİR GENÇ FIRÇAYLA KÖPEĞİ KOVALADI"

Ben köpeğe yakın da değildim. Epeyi mesafe vardı aramızda, birden kızımın arkadaşı, 'Bircan abla köpek geldi' dedi. Yüzümü çevirmemle köpek bacağımı tuttu. O an ne yapacağımı bile şaşırdım. Kendimi yerlere attım. Vatandaşlar üstüme toplandı. Bir genç fırçayla köpeği kovaladı. Onun sayesinde kurtuldum. Kızımı Kırıkkale'ye göndermek için terminale gitmiştim." dedi.

"BİZ BİLE DIŞARIDA SERBEST GEZEMİYORUZ"

Sokak hayvanlarının toplatılmasını isteyen 3 çocuk annesi Uğraş, "Çünkü tehlike saçıyorlar. Hayvanlar güzeldir ben kötü demiyorum ama kim bakıyorsa kendi evinde baksın sokakta değil. Sokakta çocuklarımız var, biz bile dışarıda serbest gezemiyoruz.

"SOKAK HAYVANLARI TOPLATILSIN"

Hayvanlara kötü demiyorum ama sokak hayvanları toplatılsın. Şikayetçi oldum. İnsan canı yerde değildir. Ağrılarım çok, bacağım bir taraftan ağrıyor kolum bir taraftan ağrıyor. Gece ağrılarımdan dolayı yatamadım." ifadelerini kullandı.