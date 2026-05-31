Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü

Gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitede, Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu Derya Çelik ile iddiaya göre barışmak amacıyla bir araya geldi.

EŞİNE ATEŞ ETTİ

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Murat Çelik, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Derya Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Çelik gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.