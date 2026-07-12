Elazığ’da cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde D.T. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Mehmet Salih Kızılboğa'ya çarptıktan sonra binanın duvarına çarpıp durdu.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızılboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.