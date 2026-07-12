Elazığ'da down sendromlu çocuğa şiddet iddiası: Aile suç duyurusunda bulundu

Elazığ'da iddiaya göre down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.

Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALINDI

Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek darp raporu aldı.

Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç başlatan baba Mehmet Yalçın, şikayetçi olmasından dolayı oğlu Muhammed Cüneyt Yalçın için büyük bir kaygı taşıdığını da vurguladı.

"ŞİKAYET SONRASI BAŞKA MERKEZLERİN ÇOCUĞUMU ALMAMASINDAN KORKUYORUZ"

Yaşadığı korkuyu dile getiren Yalçın, "Biz bunları şikayet ettiğimiz zaman bu durumdan dolayı başka rehabilitasyon merkezlerinin çocuğumu kabul etmemesi, içeri almama kaygısı ve korkusunu da yaşıyorum. Bu noktada yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyorum." diyerek çağrıda bulundu.

"BU OLAYI BAŞKA BİR ENGELLİ ÇOCUĞUN YAPTIĞINI SÖYLEDİLER"

Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olay hakkında bilgi veren baba Mehmet Yalçın, "Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar ve sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına 45 dakika sonra vardığımda, 'Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim' dediler. Çocuğumu görmek isteyince beni bir 15 dakika oyaladılar.

Çocuğum geldikten sonra sırtını açtığımda aşırı derecede, bir cisimle vurulmuş şekilde izler gördüm. Oğlumun omzunda, kulağında, sırtında ve özellikle de ense kısmında çok ciddi darp izleri var. Ben durumun görüntüsünü ve fotoğraflarını aldım, kayıt altına koydum. Benden defalarca özür dilediler ve bu olayı başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler.

Ben de onlara ihmal olduğunu belirterek 'Biz size çocuklarımızı emanet ediyoruz' dedim. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği'ne giderek darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum." dedi.

"SINIFLARDA KAMERA OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Özel eğitim kurumlarında ve servislerde yaşadıkları genel sıkıntıları aktaran ve denetim çağrısında bulunan Yalçın, "Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz.

Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık.

Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.