Elazığ'da geçen yıl tek çürük elma alabilen üretici, yere değen dallarla sevindi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl etkili olan zirai don, başta kayısı, ceviz ve elma üreticileri olmak üzere birçok çiftçiyi olumsuz etkilemişti.

Yaklaşık 10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Ömer Tıbık da don olayından en fazla zarar gören üreticiler arasında yer aldı. Geçen sezon bahçesindeki elma ağaçlarından yalnızca tek bir meyve alabildiğini belirten üretici, onun da çürük çıktığını ifade etmişti.

BU YIL BAHÇE BEREKETLE DOLDU

Bu sezon hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve ilkbaharda don olayının yaşanmaması, bahçedeki üretime olumlu yansıdı.

Elma ağaçlarında yoğun meyve oluşumu görülürken, ürün miktarındaki belirgin artış üreticinin umutlarını yeniden yeşertti. Bahçedeki birçok ağacın dalları, taşıdığı meyvelerin ağırlığı nedeniyle yere kadar eğildi.

"AĞAÇLARIMIZIN DALLARI MEYVEDEN YERE DEĞİYOR"

Yaşanan değişimi değerlendiren çiftçi Ömer Tıbık, geçen yıl ile bu yıl arasında büyük fark bulunduğunu söyledi:

"Geçen sene don nedeniyle ağaçlarımız büyük zarar gördü. Koskoca 10 dönümlük bahçede yalnızca bir elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu yıl ise çok şükür oldukça bereketli geçti. Meyve bolluğu var. Ağaçlarımızın dalları meyvenin ağırlığıyla yere kadar değiyor."

ÜRETİCİLER UMUTLA HASAT DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Bölgede bu yıl meyve üretiminde gözlenen artışın yalnızca elmada değil, kayısı ve ceviz bahçelerinde de olumlu sonuçlar vermesi bekleniyor.

Üreticiler, uygun hava koşullarının etkisiyle sezonun verimli geçmesini beklerken, hasat döneminde elde edilecek ürün miktarının hem çiftçiye hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.