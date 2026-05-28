Elazığ’da iki araç çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı

Elazığ-Keban kara yolu üzerindeki Çemişgezek kavşağında, M.D. yönetimindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, önünde seyreden M.B. idaresindeki 23 EE 439 plakalı araca arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu öğrenildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.