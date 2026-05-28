Elazığ’da iki araç çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı
Elazığ-Keban kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Keban kara yolu üzerindeki Çemişgezek kavşağında, M.D. yönetimindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, önünde seyreden M.B. idaresindeki 23 EE 439 plakalı araca arkadan çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu öğrenildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)