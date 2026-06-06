Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesi bitti, kapaklar kapatıldı

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Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kapakları, 7 yılın ardından ilk kez açılarak su tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Bugün ise tahliyenin tamamlandığı ve kapakların yeniden kapatıldığı bilgisi verildi.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan toplam 8 ünitesiyle 1.330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan, su tahliye işlemi gerçekleştirildi.

TAŞKIN RİSKİ GİDERİLDİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar, dün akşam kapatıldı.