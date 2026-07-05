Elazığ'da lastikçide uyuyor sanılan adamın öldüğü belirlendi

Elazığ Akpınar Mahallesi Buzbağ Sokak'ta bulunan bir lastikçi iş yerine gelen arkadaşları Alaattin Gürbüz'ü masasında hareketsiz şekilde oturur vaziyette buldu. İlk anda uyuduğunu düşünen arkadaşları, bir süre bekledikten sonra kendisini uyandırmak istedi.

Ancak tüm çabalara rağmen Gürbüz'den herhangi bir tepki alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 72 yaşındaki Alaattin Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın ölüm haberinin ardından olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde gerçekleştirilen inceleme ve delil toplama çalışmalarının ardından Alaattin Gürbüz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Ölümün kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanması beklenirken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme başlattı.