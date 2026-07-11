Elazığ'da manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti

Elazığ'ın Hazar Gölü mevkiinde tren yolundan geçmeye çalışan araç bir anda rayların üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.

Ankara-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin makinisti raylardan çekilmeyen araç için uzun uzun korna çaldı.

TREN, ARACA ÇARPTI

Ardından tren raylardan çekilmeyen araca çarptı.

O anlar manzarayı çeken bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden çekilirken tren ise seferine devam etti.