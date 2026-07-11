Elazığ'da manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti
Hazar Gölü mevkiinde trenin otomobile çarpma anı, o anda manzarayı çeken yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
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Elazığ'ın Hazar Gölü mevkiinde tren yolundan geçmeye çalışan araç bir anda rayların üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.
Ankara-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin makinisti raylardan çekilmeyen araç için uzun uzun korna çaldı.
TREN, ARACA ÇARPTI
Ardından tren raylardan çekilmeyen araca çarptı.
O anlar manzarayı çeken bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden çekilirken tren ise seferine devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)