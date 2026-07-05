Elazığ’da minibüs yangını

Elazığ merkeze bağçı Yurtbaşı beldesinde yol kenarında bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.