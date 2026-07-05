Eskişehir'de sahte plakalı otomobiliyle kaçarken çarptığı bekçi yaralandı

Eskişehir'de akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi’nde şüpheli görülen park halindeki bir otomobili kontrol eden mahalle bekçileri, araçta bulunan 2 şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve araç sorgulaması yaptı.

DUR İHTARINA GERİ MANEVRAYLA KARŞILIK VERDİ

Kontrollerde aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Bekçi H.Ş.'nin şüphelilerin araçtan inmesini istemesi üzerine sürücü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

BEKÇİ YARALANDI

Aracı durdurmak isteyen bekçi H.Ş., otomobilin koluna çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ş., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kullandığı otomobil Sultandere Mahallesi Van Sokak’ta plakaları sökülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.