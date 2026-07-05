Bursa'da alkollü sürücünün otomobili taksiye çarptı: 1 yaralı
Bursa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, taksiye arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
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Bursa'nın İznik ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde A.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen F.Z. idaresindeki taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan E.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ALKOLLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü A.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi.
A.Y.'nin ehliyetine el konulup 25 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)