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Elazığ'da motosiklet kazası kameraya yansıdı

Elazığ'da motosikletten düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA İHA
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesi İlhami Ertem Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek düştü.

Sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün düştüğü ve hemen ardından ayağa kalktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)