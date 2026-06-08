Elazığ'da motosiklet kazası kameraya yansıdı
Elazığ'da motosikletten düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesi İlhami Ertem Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek düştü.
Sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde motosiklet sürücüsünün düştüğü ve hemen ardından ayağa kalktığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)