Elazığ’da sulama kanalında cansız beden bulundu

Elazığ Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak’ta vatandaşlar, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç ekipleri, kanalda bulunan şahsı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu tespit edildi.

Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü bildirildi.