Elazığ’da üç barajda kontrollü su tahliyesi sürüyor

Elazığ’da etkili olan yağışların ardından Peri Çayı havzasında yer alan üç barajda doluluk oranının kritik seviyeye ulaşması üzerine kontrollü su tahliyesine geçildi. Bölgede enerji üretimi ve su dengesi gözetilerek yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

ÜÇ BARAJDA DOLULUK SEVİYESİ ARTTI

Karakoçan ilçesinde yer alan Peri Çayı havzasındaki barajlarda yoğun yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi.

Özlüce Barajı, Pembelik Barajı ve Seyrantepe Barajı tam doluluk seviyesine ulaştıktan sonra işletme politikası gereği dolusavak kapakları kontrollü şekilde açıldı.

KONTROLLÜ TAHLİYE DEVAM EDİYOR

DSİ ve baraj işletme ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen süreçte, suyun güvenli şekilde tahliyesi için kapaklar kademeli olarak açılıyor.

Ekipler, su seviyesini ve akış hızını anlık olarak takip ederek olası risklere karşı sürekli kontrol sağlıyor.

PERİ ÇAYI’NDA ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Barajlardan bırakılan suyun Peri Çayı vadisinde oluşturduğu güçlü akış, bölgede görsel bir şölen oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf meraklıları, oluşan manzarayı görüntülemek için bölgeye ilgi göstermeye devam ediyor.