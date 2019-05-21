Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri gündemin önemli maddelerinden biri. Özellikle ünlülerin adaylara verdiği destekler çokça konuşulurken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yazar Elif Şafak'tan farklı bir bakış açısıyla destek geldi.

DİL BİLGİSİNE HAKİM

Elif Şafak, İmamoğlu'nun yayınladığı icraatlar bildirisini sosyal medya hesabından paylaşırken CHP'li adayın dil bilgisine dikkat çekerek destek verdi.

Şafak "Biliyorum,çok daha önemli nice konu var.Ama bir edebiyatçı olarak Ekrem İmamoğlu 'nun yapıcı, barışçıl üslübu, herkesi kucaklayan vizyonu kadar,Türkçeyi güzel kullanmasını da önemsiyorum.Nihayet "de" "da" ne vakit ayrı yazılır bilen bir politikacı." mesajını paylaştı.

ŞAFAK'A DİL BİLGİSİ ELEŞTİRİSİ

Elif Şafak'ın -de, -da üzerinden vermeye çalıştığı "dil bilgisine hakim" mesajı sosyal medya üzerinden eleştirilere hedef oldu. Sebebiyse siyasal bir konudan çok Şafak'ın yayınladığı mesajdaki imla ve yazım yanlışı hataları oldu.

"Bir edebiyatçı olarak" üslup kelimesini "üslüp" olarak yazan ve noktalama işaretleri konusunu es geçen Şafak, pek çok kullanıcı tarafından tiye alındı.