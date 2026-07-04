Emekli ve memur enflasyon farkı ödeme takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 zam aldı. En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi.

Memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 oranında zam aldı.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

FARKLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı hakkında resmi açıklama bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını ödeme günlerinde alabilecek.

Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını her ayın ilk beş gününde alırken, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor.

OCAK 2026'DE NE OLMUŞTU?

Ocak 2026 enflasyon farkları, 23 Ocak 2026 tarihinde hesaplara geçmişti.

Yeni oluşacak yüzde 6 civarındaki enflasyon farkının da temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.