Emekli zammı belli oldu mu, yüzde kaç? Temmuz 2026 emekli maaşları...

Emeklilerin gözü, TÜİK'te...

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli gözünü maaşlarına yapılacak zamma çevirdi.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen emekli aylıkları için geri sayım sürerken, zam oranını belirleyecek son veri açıklanacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı netleşecek, memur emeklilerinin alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak.

Açıklamaya saatler kala "Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorusu en çok araştırılan konusu oldu.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 zammı açıklandı mı, yüzde kaç? İşte, son detaylar...

EMEKLİLERE TEMMUZ 2026 ZAMMI

Yılın ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 arttı. Bu veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz zammı kapsamında şimdiden yüzde 16,61 oranında artışı hak etti.

Haziran ayı enflasyon verisi, 3 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da TÜİK tarafından resmen ilan edilecek. Bu açıklamayla birlikte 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin yasal zam oranları resmiyet kazanacak.

Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Emeklinin yeni zam oranı açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.