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Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Kırıkkale'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.08.2019 - 12:14..
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Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Kırıkkale Merkez Menderes Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı.

Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"YANIMDA GEZDİRDİĞİM BIÇAKLA VURDUM"

Öte yandan, Sulakyurt Cezaevi'ne gönderilen Fedai B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum." dediği öğrenildi.

Kızının gözü önünde annesini öldürdü VİDEO

"LAYIĞINI BULDUN"

Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler de ise hakaret edip "Layığını buldun beni katil ettin." diye bağırdığı görülüyor.

Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi



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