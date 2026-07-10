Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşi Sahar Selam'ı İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam'ı İstanbul'da kabul etti.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DOSTLUĞUN DAİM OLMASINI DİLİYORUM"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, Sahar Selam'ı İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paylaşımında, "Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Selam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum." ifadelerine yer veren Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin birlikte çekilen bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.