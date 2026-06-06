Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım

Türkiye'nin 'Sıfır Atık' vizyonu, küresel bir diplomasiye dönüştü...

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi.

İSTANBUL'DA SIFIR ATIK FESTİVALİ

Türkiye, 'Sıfır Atık' projesinde öncü konumunu sürdürürken İstanbul dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Sıfır Atık Forumu 2026' tüm hızıyla devam ediyor.

EMİNE ERDOĞAN'DAN SIFIR ATIK FORUMU PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KÖK SALMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.

"DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ"

İstanbul'da düzenlenen ve küresel ölçekte takip edilen foruma ilişkin bir paylaşım da Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından dün düzenlenen foruma ilişkin görüntüleri paylaşan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Attığımız her adım, gerçekleştirdiğimiz her etkinlik ortak evimiz Dünya için. Sürdürülebilirlik ve sıfır atık kültürünü hep birlikte yaygınlaştırmak istiyoruz.

Dünyamızın iyiliği için tek bir yürek olarak; Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu ile İstanbul’dan dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyoruz: Gelecek, onu koruyanlarındır."

PROGRAMA ÜST DÜZEY KONUKLAR KATILDI

Dün gerçekleşen forumda Birleşmiş Milletler Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da konuşma yaptı.

Dünyanın takip ettiği organizasyon, 183 ülkeden temsilci, 500'ü aşkın kurum ve kuruluş ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırladı.

Foruma, Ürdün Prensesi Dana Firas, Zimbabve Cumhuriyeti liderinin eşi Auxillia Mnangagwa ve Burundi Cumhuriyeti liderinin eşi Angeline Ndayishimiye, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, eski Morityus Devlet Başkanı Ameenah Gurib, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, eski Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet ve eski Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da katıldı.

Foruma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, çok sayıda ülkenin tarım, orman, çevre, balıkçılık, sanayi, teknoloji, ekonomi, enerji ve su ekonomisi bakanları, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül de katılım gösterdi.