ABD'de konut fiyatlarının artış hızı geriledi

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ABD'de, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi yayımlandı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi şubatta, yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Bu veri artışa işaret etmesine rağmen aynı zamanda konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamayı da gösteriyor.

KONUT FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 3,9 ARTTI

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

YILLIK ARTIŞ: YÜZDE 4,1

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, ocakta yıllık yüzde 4,1 artmıştı.

20 KENTTEKİ ARTIŞ HIZI DAHA FAZLA

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi. Endeks, ocakta yüzde 4,7'lik artış kaydetmişti.

FİYATLARIN EN HIZLI ARTTIĞI YER NEW YORK

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 7,7 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Cleveland oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının tek düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak belirlendi.