ABD'de mortgage faizleri gerileyince başvurular arttı ABD'de uzun vadelerle ödenen kredilerle, kira öder gibi ev satın alma sisteminin faizleri yükselişini sonlandırdı ve düşmeye başladı. Bu gelişmenin mortgage sistemine talebi artırması bekleniyor.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 3 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

30 yıl ve 15 yıl vadeli konut kredisi faizindeki düşüş sonrasında mortgage başvurularının üç haftadan beri ilk kez arttığını vurguladı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,29'dan yüzde 7,18'e indi.

Mortgage başvuruları arttı

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 arttı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,74'ten yüzde 6,60'a geriledi.

Fed'in faizi artırmayacağı beklentisi ile düştü

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta hazine tahvili ve mortgage faizlerinin, istihdam piyasasının yavaşladığı ve ücret artışının 2021'den bu yana en yavaş hızda olduğuna dair veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başka bir faiz artırımının olası olmadığı yönündeki görüşünü sürdürme planlarını açıklamasıyla düştüğünü belirtti.





Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)