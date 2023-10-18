Birleşik Krallık'ta konut kirası artışı zirveye çıktı Birleşik Krallık'ta konutta eylülde yüzde 5,7 ile yıllık bazda en büyük kira artışı kaydedildi.

AA

Kira artışı sorunu Avrupa'da da gündemde.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü verilere göre, Birleşik Krallık'ta ağustos ayında yüzde 5,6 artan konut kiralarındaki yükseliş, eylülde de devam etti.

Ülkede, eylül ayında yüzde 5,7'lik artış ile yıllık bazda en büyük artışa imza atılmış oldu.

Kiralar Galler'de kiralar yüzde 6,9 arttı

Kiralar İngiltere'de yüzde 5,6 yükselirken, bu oran Galler'de yüzde 6,9 ve İskoçya'da yüzde 6 oldu.

Kuzey İrlanda'daki kiralara ilişkin güncel veriler ise henüz açıklanmadı.

Ocak 2006'dan bu yana kiraların en hızlı arttığı şehir: Londra

Başkent Londra, yüzde 6,2'lik artış yaşanan Ocak 2006'dan bu yana kiraların yıllık bazda en hızlı arttığı şehir olarak kayıtlara geçti.

Konut fiyatları artış oranı: Yüzde 0,2

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ise ağustosta yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi.

Fiyat artışı temmuzda yüzde 0,7 olmuştu.

Ortalama konut fiyatı 291 bin sterlin

Ortalama konut fiyatı ağustosta 291 bin sterlin (9 milyon 928 bin 920 lira) olarak hesaplandı.

Konut fiyatı İngiltere'de değişiklik göstermezken İskoçya'da yüzde 1,1 arttı, Galler'de yüzde 0,1 düşüş kaydetti

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)