Deprem sonrası çelik yapılara ilgi yoğun

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Asrın felaketi, inşaat malzemeleri konusunun tartışmaya açılmasına neden oldu.

Uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutlarda çelik ve ahşap gibi betona alternatif ürünlere ilginin arttığını belirtti.

Birçok konut firması, çelik konstrüksiyonla projeler yapmaya yöneldi.

Uzmanlar, kısa ömürlü olması, karbon salımına yol açması, geri dönüştürülememesi ve deprem sırasında büyük kayıplara yol açması gibi sebeplerle betonun ciddi zararlarının bulunduğunu vurguluyor.

Depremleri daha az hasarla atlatmak için çelik ve ahşap gibi ürünlere yöneliniyor.

"TÜRKİYE, ÇELİK ÜRETİMİNDE DÜNYADA 7."

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise birinci büyük çelik üreticisi olduğunu belirterek, bu alandaki üretim kabiliyetlerinden bahsetti.

"ÇELİK YAPILAR DEPREME KARŞI GELENEKSEL BİNALARA GÖRE 7-10 KAT DAHA DAYANIKLI"

Çelik yapıların depreme karşı dayanıklı ve sürdürülebilir olduğunu dile getiren Şimşek, hızlı inşa edilmeleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıktığını söyledi. Şimşek, çelik yapıların, geleneksel binalara göre, 7-10 kat daha hafif ve depreme karşı aynı oranda daha dayanıklı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çelik taşıyıcılı yapılar, endüstriyel ortamda yüzde 100 denetimle üretildiklerinden insan hatalarına karşı çok daha fazla güvenilir. Deprem esnasında yapıların salınım yapabilmesi ve esneklik yetenekleri hasar almalarını önlüyor. Çelik yapının tamamlanma süresi geleneksel konutlara göre en az yüzde 50 daha kısa. Bu sistemle enerji tasarruflu yapılar inşa etmek çok daha mümkün. Çelik ve geleneksel yapıların maliyetleri kağıt üstünde aynı olsa da çelik yapılar, zaman ve kazanılan alanlardan dolayı her zaman daha ekonomik.

"DEPREMLERDE BÖLGEDEKİ ÇELİK BİNALAR HASAR GÖRMEDİ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki çelik binaların hiçbirisinde hasar veya yıkım görülmediğini vurgulayan Şimşek, bu verinin çelik binaların ne kadar dayanıklı ve güvenli olduğunu kanıtladığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ KONUTLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 1,5'İ ÇELİKTEN"

Şimşek, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerde yaşanan şiddetli depremlerde can kaybının çok az olmasının ana sebeplerinden birinin çelik yapılar olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: