Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında 5 adım Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul depremi gündeme geldi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Dün açıklanan "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak isteyenlerin izleyeceği 5 ana adım da şekillendi.

AA

Yaşlı ve depreme dayanıksız evlerin dönüştürülerek yerine yeni ve depreme dayanıklılarının yapılması için yeni bir kampanya başlatıldı.

Kampanyayı Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan müjdeledi.

Erdoğan, açıklamasında kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı.

Maliyetin yarısını devlet karşılayacak

İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyleyerek, "100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalan borç vadeli ödenecek

Kalan borcun vadeli bir şekilde ödenebileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.

"En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız"

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul ilk sırada yer alıyor. 39 ilçede 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek. En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız.

Ödeme ve vadeler

100 metrekare 2+1 daire 750 bin TL devletten

Kalan tutara yüzde 10 peşinat 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 metrekare 3+1 daire 900 bin TL devletten

Kalan tutara yüzde 10 peşinat 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

Murat Kurum'dan kampanyada izlenecek yol haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının yol haritasını paylaştı.

Bakan Kurum da dönüşümde bakanlığın ekiplerinin ön incelemeye gideceğini, bu bina riskli mi, öncelikli mi diye ön rapor tutacaklarını aktararak şu bilgileri verdi:

Bina dönüşüme uygun mu diye bakılacak. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar.

"Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimizi artırırız"

Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisinde bitenler de olacak. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimizi artırırız.

3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa

Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek. 2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor.

Bakan Kurum, ayrıca Twitter hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi.

Dönüşüm isteyen mülk sahiplerinin izleyeceği yolun aşamaları:

Buna göre, binalarını, müstakil evlerini dönüştürmek isteyenler şu adımları atacak:

Başvuru

Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Ön inceleme-Rapor

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Protokol-Proje

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Taşınma-İnşaat-Teslim

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Soru ve cevaplarla Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası

Neredeki evler dönüşecek?

Türkiye genelindeki evler dönüşecek. Önce İstanbul'dan başlanacak.

Ne kadar evin dönüşmesi planlanıyor?

39 ilçede 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacak. En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşacak.

Hangi evler dönüşecek?

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evler dönüşecek.

Dönüşüm İstanbul'un nerelerinde yapılacak?

Avrupa yakasında 500 bin konut yapılacak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut yapılacak. Mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüşecek. Dönüşüm rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanılacak.

Maliyetin ne kadarını devlet karşılayacak?

Maliyetin yarısını devlet karşılayacak.

100 metrekare 2+1 daireye ne kadar destek verilecek?

10 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar destek verilecek.

120 metrekare 3+1 daireye ne kadar destek verilecek?

120 metrekare 3+1 daire 900 bin TL'ye kadar destek verilecek.

Kalan borç nasıl ödenecek?

Kalan borç vadeli ödenecek

Peşin talep edilecek mi?

Yüzde 10'u peşin talep edilecek. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.

Kaç yıl vade yapılacak?

Peşin ödemeden arta kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.

Taksit miktarları ne kadar olacak?

Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak.

Evini kendisi dönüştürmek isteyen ne yapacak?

Evini kendisi dönüştürmek isteyenler 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlanacak.

Dönüşüm kaç yıl sürecek?

Dönüşümün en fazla 2 yıl sürmesi planlanıyor.

Taşınma yardımı kadar olacak?

10 bin 500 TL taşınma yardımı yapılacak.

Kira yardımı ne kadar olacak?

5 bin 250 TL de kira yardımımı yapılacak.

Rakamlar artarsa destekler de artacak mı?

Eğer bir artış söz konusu olursa devlet de desteklerimizi artıracak.

Dönüşüm için binada oturanların çoğunluğu aranacak mı?

3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa dönüşüm gerçekleşecek.

Dönüşüme beklenenden fazla talep gelirse nasıl hareket edilecek?

Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekilecek.

Yerinde dönüşüm olmazsa evin değeri ve verilecek destek nasıl hesaplanacak?

Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değer düşülecek. Kalan tutarın da yarısını devlet karşılayacak.

Ödeme taksitlerinin faizi ne kadar olacak?

İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular 26 Nisan'da başlıyor.

Nasıl başvuru yapılacak?

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.