Edirne Saros’ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi

Turizm amaçlı kiralama belgeli sahibi olmadan konutunu günlük ya da kısa süreli kiraya vermek yasak.
Bu konudaki denetimler başladı.
Edirne’de Saros Körfezi, yazın ilgi gösterilen bölgelerden biri.
Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden "turizm amaçlı kiralama izin belgesi" olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi.
Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerindeki yazlıklarda belgesiz kiralama tespit edildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden "turizm amaçlı kiralama izin belgesi" olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi.
6 kişiye 600 bin lira ceza verildi
Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, "7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet" 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
Denetimler sürecek
Yapılan incelemelerin sonucunda denetimlerin süreceği bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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