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Edirne Saros’ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi

Edirne Saros’ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi Havalar ısınmaya başladı, tatile girecekler kiralık yazlık arayışına girdi. Ancak yeni çıkan kanuna göre artık belgesi olmayan konutların kiralanması halinde çeşitli cezalar kesiliyor.