Emlakçılar 'sosyal konut seferberliğine' destek verdi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal konut seferberliği yapılmasının planlandığı açıklamasının ardından sektörden de olumlu yanıtlar gelmeye başladı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaz aylarından itibaren başlatılması planlanan sosyal konut seferberliği konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçam,açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarını "çok değerli" bulduklarını belirtti.

"'EV SAHİBİ DEVLET, KİRACI VATANDAŞ OLSUN' PROJESİNİN İŞARET FİŞEĞİ"

Sosyal konut seferberliği için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Akçam, şu değerlendirmede bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımızı sosyal konut projelerine yönelik söylediği ifadelerden dolayı destekliyoruz. Bahsettiği projeyle dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacaktır. Hatta biz bunu 'ev sahibi devlet, kiracı vatandaş olsun' projesinin işaret fişeği diye düşünüyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yaşananlardan sonra sosyal konut formülü zorunlu hale gelmiştir ve bu tür projelerle sorun çözülecektir.

"KONUT VE KİRA FİYATLARINDAKİ BALON SÖNER"

Sosyal konut projelerinin artmasıyla konut ve kira fiyatlarında oluşan balonun sönmeye başlayacağını belirten Akçam, özellikle alt gelir grubunda yer alan ailelerin konut konusunda büyük sorun yaşadıklarının altını çizdi.

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"DEVLETTEN DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN KONUT"

Akçam, konut satışlarının koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana çok düştüğünü ve gayrimenkul sektörünün salgında kaybettiği ivmeyi yakalayamadığını belirterek, şunları kaydetti: