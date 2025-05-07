Emlakçılardan yeni evleneceklere ücretsiz hizmet müjdesi

AA

Emlakçılar, evlenecek çiftlerden emlak komisyonu almayacak.

2025, "Aile Yılı" olarak kutlanırken, evlenecek genç çiftlere bir müjde de Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği'nden geldi.

Genç çiftlerde kiralama ücreti almayacaklarını açıklayan Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, bu alandaki desteğin 2,5 milyar lirayı bulacağını tahmin ettiğini de belirtti.

YENİ EVLENECEK GENÇLER DESTEKLENİYOR

Daha önce Aile Yılı için evlenecek gençlere, maddi destek ve alacakları eşyalarda yüzde 10 ila yüzde 35 arasında indirim açıklanmıştı.

UYGULAMANIN DETAYLARI

Evlenecek çiftlerin, nikah belgeleriyle sisteme kaydolmaları ve başvurularını onaylatmaları yeterli olacak. Bakanlık onayının ardından oluşan barkod ile emlak danışmanlarına başvuran çiftler, kira komisyonu ödemeden evlerine taşınabilecek.

Uygulamanın yaklaşık 100 bin çifti kapsayabileceği belirtildi.