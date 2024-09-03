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Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu

Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte eylül ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 64,91 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak