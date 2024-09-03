Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu

Konutlardaki kira zam oranı Temmuz 2024’e kadar yüzde 25 olarak uygulanıyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu sınırlama kalktı.
Kira zam oranının üst sınırı artık enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 64,91
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan eylül ayı kira zam oranı, ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 64,91 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 16 bin 491 lira
15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 24 bin 736 lira
20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 32 bin 982 lira
25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 41 bin 227 lira
30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 49 bin 353 lira
35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 57 bin 718 lira
40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 65 bin 964 lira
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