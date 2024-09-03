Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu
Haber Merkezi

Konutlardaki kira oranı Temmuz 2024’e kadar yüzde 25 olarak uygulanıyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu sınırlama kalktı.

Kira zam oranının üst sınırı artık enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 64,91

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan eylül ayı kira zam oranı, ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 64,91 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 16 bin 491 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 24 bin 736 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 32 bin 982 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 41 bin 227 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 49 bin 353 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 57 bin 718 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 65 bin 964 lira

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