Gayrimenkul sektörü, ilan sitesi düzenlemesinden umutlu Piyasalara, Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerine yönelik yaptırımlarının mağduriyeti gidermesi beklentisi hakim. Uygulama hakkında görüş bildiren sivil toplum yöneticileri kapora dolandırıcılıklarının son bulacağı düşüncesinde birleşiyor.

AA

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların önüne geçmek üzere tedbir aldı.

Gayrimenkul pazarlama sektörünün temsilcileri, ilan sitelerine yönelik hayata geçirilen düzenleme sayesinde tüketici mağduriyetlerinin azalacağını bildirdi.

Sektöre göre, yeni yaptırımlarla spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek.

Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğini gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı almıştı.

Gayrimenkul satış sektörünün temsilcileri, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Akdoğan: Fiyat istikrarı sağlanacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, bu düzenlemeyle birlikte ilk olarak spekülatif fiyat artışlarının önüne geçileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

İkinci olarak da piyasayı manipüle edenlerin bu manipülasyonlarına izin verilmemesi amaçlanıyor. Uygun fiyatlı sahte ilanla kapora dolandırıcılığı yapanların engellenmesi, bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve şeffaflık sayesinde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bu adımlar atıldı.

İsmail Özcan: Yetkisiz müşavirlik dönemi sona ermiş olacak

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan da emlak listeleme sitelerinin, piyasa rekabetine halel getirmeyecek şekilde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla getirilen düzenlemeyi olumlu değerlendirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

Bu çerçevede, yetkisiz müşavirlik dönemi sona ermiş olacak. Diğer yandan kabul etmek gerekir ki bu adım ilan siteleri için ek iş yükü demek ve bu da maliyet artışı getireceğinden, ilan sitelerinin hizmet fiyatlarının artması anlamına geliyor ki emlak müşavirleri olarak, günümüzün zor ekonomik koşullarında bu hiç istemeyeceğimiz bir şeydir.

Ulvi Özcan: Neşter müdahalesi

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İstebKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan ise piyasanın kanayan yarası emlak ilanları konusunda Ticaret Bakanlığı'ndan bir "neşter müdahalesi" geldiğini söyledi.

"Her önüne gelen emlakçılık yapamamalı"

İnternet ilanlarının ciddi bir deformasyona yol açtığını vurgulayan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu anlamda yapılan düzenlemeyi yerinde buluyoruz. Bir emlak firması hiçbir yetkisi olmayan bir portföyü yalan yanlış bilgilerle ilana çıkabiliyor, buradan piyasa tabiriyle 'gel gel' yaparak başka emlakçılardan daha avantajlı duruma geçebiliyor, haksız rekabete neden oluyor. Bu işi yapanlar genellikle yüksek bedeller ödedikleri için de çoğu emlak portalının da işine geliyor. Bence esas sorun hem kamu denetiminin hem de piyasa denetiminin olmamasında. Legal olarak çalışan emlakçı da mağdur olan tüketici de haklarını bilmiyor ve şikayet etmiyor. Bakanlık, meslek örgütleri, tüketici dernekleri bilinç konusunda eğitimler vermeli ve sonrasında bakanlık birimleri bu eğitimler ile ilgili sınavlar yapmalı. Her önüne gelen emlakçılık yapamamalı.

Levent Küçük: Sahte ilan dolandırıcılıklarının önüne geçilecek

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de taşınmaz ve ikinci el araç satışına ilişkin yayınlanan yeni düzenlemeyle, sahte ilanla yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesinin amaçlandığını söyleyerek şöyle konuştu: