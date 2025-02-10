Geçen yıl İstanbul'da ofis kiraları rekor kırdı

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İstanbul merkezi iş bölgeleri, yüksek talep nedeniyle ofis kiralarının en pahalı olduğu yerler arasında yer alıyor.

2024 yılını kapsayan "İstanbul Ofis Piyasası Analizi" raporuna göre İstanbul ofis piyasasında birincil kira rakamı metrekare başına ortalama 50 dolar oldu.

Bu bölgeler arasında Levent, Maslak, Şişli, Beyoğlu ve Ataşehir gibi yerler öne çıkıyor.

2020’de bu rakam 25 dolar/metrekare olarak hesaplanmıştı.

METREKARE BAŞINA SATIŞ FİYATI

İstanbul ofis piyasasında ortalama satış rakamı 2023’te 8 bin 500 dolar/metrekare iken, bu rakam 2024’te 9 bin 500 dolar/metrekareye çıktı.

METREKARE BAŞINA AİDAT

Geçen yıl İstanbul’da inşaat halinde olan ofis projelerinin toplamı 130 bin metrekare olurken aidat bedelleri metrekare başına 175 TL ile 400 TL arasında değişkenlik gösterdi.

DEKORASYON SÜRESİ

Dekorasyon süreleri her yeni kiralama için ortalama 1-3 ay olarak belirlenirken, söz konusu gider kalemine ait masraflar yine metrekare başına 850-1.200 dolar olarak hesaplandı.

KİRA REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Çalışmaya göre 2024 yılı ilk yarısı kira seviyesi rekor seviyeye ulaştı ve ilk yarı yıla kadar kira artış hızı artarak devam etti.

KİRALAMALARIN DAĞILDIĞI SEKTÖRLER

Rapora göre geçen yılın tamamında İstanbul ofis piyasasında gerçekleşen 140 bin metrekarelik kiralama işlemlerinin yüzde 39’u medya sektörüne ait.

Bu sektörü yüzde 20’lik oranla teknoloji şirketleri takip ederken, kiralama işlemlerinin yüzde 18’ini ilaç, yüzde 13’ünü üretim ve yüzde 10’unu finans sektörleri oluşturdu.

ANADOLU YAKASINA TALEP ARTTI

Anadolu Yakası, Merkezi İş Alanı (MİA) / Levent-Maslak hattı bölgesindeki doluluk oranının artması ile birlikte kiracı adaylarının Anadolu Yakası’na yönelmesine sebep oldu.

Talebin yönelmesi Anadolu Yakası’ndaki boşluk oranlarındaki düşüş hızını artırdı ve kiraların yukarı yönlü hareket etmesine sebep oldu.

Anadolu Yakası birincil bölgesi olan Kozyatağı-Ataşehir için birincil kira seviyesi bir önceki yılında aynı dönemine göre dolar bazda yüzde 20 artış göstererek 30 dolar metrekare/ay +KDV seviyesinde gerçekleşti.

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ'NİN ETKİSİ

Diğer yandan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin faaliyete geçmesi, özellikle kamu bankalarının burada operasyonlarını başlatması ile bölgedeki hareketliliği önemli ölçüde artırdı.